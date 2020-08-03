Террорист угрожает взорвать банк в Киеве, есть заложник

https://racurs.ua/n141968-terrorist-ugrojaet-vzorvat-bank-v-kieve-est-zalojnik.html

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Взорвать бомбу в Киеве грозит неизвестный мужчина, который 3 августа зашел в одно из отделений столичного банка и попросил работников финучреждения сообщить в полицию о наличии взрывчатки. Из-за угрозы взрыва в Киеве правоохранители просят граждан срочно изменить маршруты движения.

В 12.00 в полицию позвонила представительница АО «Универсал Банк», расположенного в Шевченковском районе в помещении бизнес-центра «Леонардо», и сообщила, что в отделение зашел неизвестный мужчина в возрасте до 35 лет. Он сказал, что у него в рюкзаке находится бомба и попросил вызвать полицию, — написал в Фейсбуке Антон Геращенко.

По словам заместителя главы Министерства внутренних дел, работники банка покинули помещение, однако руководитель отделения осталась по собственному желанию.

Геращенко добавил, что в столице введена в действие полицейская спецоперация «Гром». Сейчас продолжаются переговоры с террористом. Силовики предлагают ему сдаться.