Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Террорист угрожает взорвать банк в Киеве, есть заложник

Террорист угрожает взорвать банк в Киеве, есть заложник

3 авг 2020, 12:58
999

Взорвать бомбу в Киеве грозит неизвестный мужчина, который 3 августа зашел в одно из отделений столичного банка и попросил работников финучреждения сообщить в полицию о наличии взрывчатки. Из-за угрозы взрыва в Киеве правоохранители просят граждан срочно изменить маршруты движения.

В 12.00 в полицию позвонила представительница АО «Универсал Банк», расположенного в Шевченковском районе в помещении бизнес-центра «Леонардо», и сообщила, что в отделение зашел неизвестный мужчина в возрасте до 35 лет. Он сказал, что у него в рюкзаке находится бомба и попросил вызвать полицию, — написал в Фейсбуке Антон Геращенко.

Терорист погрожує підірвати банк у Києві, є заручник

Терорист погрожує підірвати банк у Києві, є заручник / Фото: страна

Терорист погрожує підірвати банк у Києві, є заручник

По словам заместителя главы Министерства внутренних дел, работники банка покинули помещение, однако руководитель отделения осталась по собственному желанию.

Геращенко добавил, что в столице введена в действие полицейская спецоперация «Гром». Сейчас продолжаются переговоры с террористом. Силовики предлагают ему сдаться.


Просьба к гражданам и гостям города изменить маршруты перемещения и обходить район перекрестка ул. Богдана Хмельницкого и ул. Владимирской, — отметил заместитель Арсена Авакова.

Терорист погрожує підірвати банк у Києві, є заручник / Фото: Информатор Киев

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров