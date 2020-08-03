В Луцке выступили против тотального карантина, фото: «Конкурент»

https://racurs.ua/n141969-protiv-usileniya-karantina-vystupili-v-lucke-chto-predlagaut-vlasti.html

Ракурс

Луцкий городской совет выступил против усиления карантина в городе, который должен начаться с 3 августа, согласно введенным в Украине разделением на зоны по эпидемиологической ситуации с коронавирусной болезнью COVID-19.

Соответствующее решение было принято во время сегодняшнего внеочередного заседания горсовета.

Горсовет считает, что принятое Государственной комиссией техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решение о новых правилах адаптивного карантина не основывается на нормах Конституции, а именно статьях 24, 33, 39, 42, 49 и 64.

Поэтому городские власти рекомендуют всем субъектам хозяйствования (кафе, ресторанам, торгово-развлекательным центрам ТРЦ и т. д.) продолжать свою работу, а полиции — воздержаться от привлечения таких предпринимателей к ответственности.

Также горсовет решил обратиться к главе Министерства здравоохранения Максима Степанова об исключении Луцка из «красной» зоны. По их мнению, решение об отнесении Луцка в эту зону не соответствует реальному положению дел.

Советник городского головы Игорь Полищук в своем Фейсбуке отметил, что местные власти будут оказывать юридическую помощь всем предпринимателям, предприятиям, учреждениям и организациям, в отношении которых полиция составит протокол в связи с отнесением Луцка в «красную» зону.

Напомним, в Тернополе сегодня, 3 августа, протестуют против включения города в «красную» зону.