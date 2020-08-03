Затриманих «вагнерівців» можуть відпустити через тиск Росії

Бойовики "Вагнера". Фото: Военное дело

https://racurs.ua/ua/n141970-zatrymanyh-vagnerivciv-mojut-vidpustyty-cherez-tysk-rosiyi.html

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Затримання в Білорусі бойовиків приватної військової компанії «Вагнер» обговорюється між Росією, Україною та Білоруссю.

Повідомляється, що серед затриманих можуть бути особи з подвійним громадянством. Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в ефірі «Громадського радіо».

За його словами, серед «вагнеріців» є громадяни України, які воювали на Донбасі. На його думку, за чинним законодавством Білорусі мають бути екстрадовані до України, оскільки бойовики належать до напівдержавної структури, що використовується для просування російських інтересів на території України, Сирії, Судані, Лівії.

Він також додав, що через вплив Російської Федерації (РФ) на Білорусь затримані бойовики будуть відпущені, але Україна мусить наполягати на видачі бойовиків, які брали участь у бойових діях на сході України.

Також він додав, що в Білорусі наразі 9 «вагнерівців» з українським громадянством, але ця інформація ще перевіряється. Серед них можуть бути люди із подвійним громадянством.

Заступник голови МВС додав, що наразі перемовини щодо видачі затриманих бойовиків тривають. Зі свого боку, у Генпрокуратурі Білорусі заявили, що не отримували від України запитів на екстрадицію затриманих. Там повідомили, що розпочнуть перемовини лише тоді, коли отримають відповідне клопотання.

Нагадаємо, 29 липня на кордоні Білорусі затримали 33 особи, деякі з них були представниками приватної військової компанії «Вагнер», яка брала участь у конфліктах на сході України на стороні окупантів.

Імена багатьох затриманих є в списку сайту «Миротворець». Більшість із них, за даними сайту, воювали на окупованій частині Донеччини. Водночас прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявляв, що Росія «не визнає українське громадянство» затриманих у Білорусі найманців. Наразі Україна вимагає екстрадиції бойовиків.