https://racurs.ua/n141973-terrorist-v-kieve-trebuet-onlayn-translyacii-svoih-trebovaniy-na-telekanalah-smi.html

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Террорист, захвативший отделение банка в Киев 3 августа, якобы требует онлайн-трансляции своих требований на украинских телеканалах. Правдивость этой информации пока не комментируют в Нацполиции.

Также известно, что вблизи места происшествия находятся ряд журналистов различных СМИ. Кроме этого, представители СМИ сообщают, что первым требованием террориста является якобы выход в прямой эфир любого телеканала, чтобы озвучить свои требования на всю страну.

Заместитель главы МВД Антон Геращенко пока не подтвердил эту информацию. Вместе с тем, он отметил, что террорист — гражданин Узбекистана.

По словам заместителя Арсена Авакова, силовики будут вести переговоры с человеком, который захватил банк в бизнес-центре «Леонардо», угрожая взрывчаткой. Однако, если ситуация ухудшится, то киевского террориста будет ожидать судьба преступника из Полтавской области. Такую информация Геращенко подтвердил «112 Украина».