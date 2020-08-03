Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс

Террорист в Киеве хочет онлайн-трансляции своих требований на телеканалах — СМИ

3 авг 2020, 13:48
999

Террорист, захвативший отделение банка в Киев 3 августа, якобы требует онлайн-трансляции своих требований на украинских телеканалах. Правдивость этой информации пока не комментируют в Нацполиции.

Также известно, что вблизи места происшествия находятся ряд журналистов различных СМИ. Кроме этого, представители СМИ сообщают, что первым требованием террориста является якобы выход в прямой эфир любого телеканала, чтобы озвучить свои требования на всю страну.


Заместитель главы МВД Антон Геращенко пока не подтвердил эту информацию. Вместе с тем, он отметил, что террорист — гражданин Узбекистана.

По словам заместителя Арсена Авакова, силовики будут вести переговоры с человеком, который захватил банк в бизнес-центре «Леонардо», угрожая взрывчаткой. Однако, если ситуация ухудшится, то киевского террориста будет ожидать судьба преступника из Полтавской области. Такую информация Геращенко подтвердил «112 Украина».

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров