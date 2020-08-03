Нагородження учасників ліквідації полтавського терориста. Фото: Facebook

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Поліцейським, що знешкодили особливо небезпечного терориста на Полтавщині, вручили нагородну зброю та подякували за добру службу.

Правоохоронці змогли ефективно діяти за умов загрози для життя та здоров’я. Про це розповів голова Міністерства внутрішніх справ (МВС) Арсен Аваков у Twitter.





Уточнюється, що нагороду дістали інспектор сектору реагування патрульної поліції в Полтавський області, майор Артем Нужненко, начальник сектору реагування патрульної поліції в Полтавський області, капітан Петро Гума, та два «штурмовики» — старший лейтенант та старший сержант — спецпідрозділу КОРД.









Нагадаємо, що 23 липня в Полтаві підозрюваний у викраденні авто узяв у заручники поліцейського. Зловмисником виявився 32-річний місцевий житель Роман Скрипник, який раніше вже притягувався до відповідальності.

Пізніше Скрипник відпустив заручника і зник у лісопосадці в Решетилівському районі Полтавської області. Після 8 днів пошуків, поліція знайшла й ліквідувала терориста.