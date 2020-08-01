Ліквідацію полтавського терориста розслідує ДБР. Фото: Цензор.НЕТ

https://racurs.ua/ua/n141908-likvidaciu-poltavskogo-terorysta-rozsliduie-dbr.html

Ракурс

Розслідуванням обставин ліквідації полтавського терориста зайнялося Державне бюро розслідувань. Як відомо, сьогодні вночі, 1 серпня, співробітник спецпідрозділу КОРД прицільним пострілом ліквідував Романа Скрипника в одному з покинутих будинків на околиці селища Опішня Зіньківського району Полтавської області.

Досудове розслідування проводиться ДБР у рамках чинного законодавства за фактом нанесення полтавському терористові тілесних ушкоджень, у результаті яких він помер, повідомляє прес-служба ДБР.

Слідчі ДБР вже опитали правоохоронців, які брали участь в операції з розшуку та затримання Скрипника. За попередніми даними, поліцейські діяли у межах своїх повноважень.

Остаточні висновки щодо правомірності дій поліцейських будуть зроблені після всебічного розслідування цього інциденту.

Як раніше писав «Ракурс», заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в Facebook повідомив, що Скрипник знову взяв у заручники поліцейського, який виявив його в одному з нежитлових будинків. Полтавський терорист знову погрожував гранатою. Так як у поліцейського, якого взяв у заручники Скрипник, була табельна зброя, було прийнято рішення про ліквідацію злочинця.