Ликвидацию полтавского террориста расследует ГБР. Фото: Цензор.НЕТ

https://racurs.ua/n141908-likvidaciu-poltavskogo-terrorista-rassleduet-gbr.html

Ракурс

Расследованием обстоятельств ликвидации полтавского террориста занялось Государственное бюро расследований. Как известно, сегодня ночью, 1 августа, сотрудник спецподразделения КОРД прицельным выстрелом ликвидировал Романа Скрипника в одном из заброшенных домов на окраине поселка Опошня Зеньковского района Полтавской области.

Досудебное расследование проводится ГБР в рамках действующего законодательства по факту нанесения полтавскому террористу телесных повреждений, в результате которых он скончался, сообщает пресс-служба ГБР.

Следователи ГБР уже опросили правоохранителей, которые принимали участие в операции по розыску и задержанию Скрипника. По предварительным данным, полицейские действовали в рамках своих полномочий.

Окончательные выводы относительно правомерности действий полицейских будут сделаны после всестороннего расследования этого инцидента.

Как ранее писал «Ракурс», замминистра внутренних дел Антон Геращенко в Facebook сообщил, что Скрипник снова взял в заложники полицейского, который обнаружил его в одном из нежилых домов. Полтавский террорист снова угрожал гранатой. Так как у полицейского, которого взял в заложники Скрипник, было табельное оружие, было принято решение о ликвидации преступника.