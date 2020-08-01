Две смерти и более 100 новых больных COVID-19 в Киеве. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n141907-dve-smerti-i-bolee-100-novyh-bolnyh-covid-19-zafiksirovano-v-kieve.html

Ракурс

Коронавирус в Киеве продолжает распространяться. За последние сутки в столице подтвержден 101 новый случай инфицирования. С начала эпидемии коронавирусом заразились 8 тыс. 342 жителя столицы.

От осложнений, вызванных COVID-19, скончались два пациента. С начала эпидемии коронавирус забрал жизни 134 киевлян, сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram-канале.

Коронавирусом за последние сутки заразились:

39 женщин возрастом от 19 до 84 лет;

59 мужчин возрастом от 18 до 81 года;

три девочки возрастом 12, 16 и 17 лет.

В больницы Киева пришлось госпитализировать 23 человека, остальные находятся на самоизоляции дома под контролем врачей.

За сутки 40 человек излечились от недуга. Всего с начала эпидемии коронавирус победил 2 тыс. 981 киевлянин.

Наибольшее количество случаев инфицирования зафиксировано в:

Печерском районе — 16;

Дарницком районе — 15;

Соломенском районе — 14.

Как ранее писал «Ракурс», за последние сутки в Украине коронавирусом заразились 1 тыс. 172 человека. Киев входит в тройку лидеров по количеству новых больных.