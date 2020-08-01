Дві смерті та понад 100 нових хворих на COVID-19 у Києві. Фото: Ракурс

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Коронавірус у Києві продовжує поширюватися. За останню добу в столиці підтверджено 101 новий випадок інфікування. Від початку епідемії коронавірусом заразилися 8 тис. 342 жителя столиці.

Від ускладнень, викликаних COVID-19, померли двоє пацієнтів. Від початку епідемії коронавірус забрав життя 134 киян, повідомляє мер Києва Віталій Кличко у Telegram-каналі.

Коронавірусом за останню добу заразилися:

39 жінок віком від 19 до 84 років;

59 чоловіків віком від 18 до 81 року;

троє дівчаток віком 12, 16 та 17 років.

До лікарень Києва довелося госпіталізувати 23 особи, решта перебувають на самоізоляції вдома під контролем лікарів.

За добу 40 осіб вилікувалися від недуги. Всього від початку епідемії 2 тис. 981 киянин переміг коронавірус.

Найбільша кількість випадків інфікування зафіксована у:

Печерському районі — 16;

Дарницькому районі — 15;

Солом’янському районі — 14.

Як раніше писав «Ракурс», за останню добу в Україні коронавірусом заразилися 1 тис. 172 особи. Київ входить до трійки лідерів за кількістю нових хворих.