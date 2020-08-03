Карантин в Україні. Фото: Нацгвардія

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Відмова Луцька від посилення карантину загрожує штрафами для підприємців та осіб, які не дотримуються карантинних обмежень.

У Волинській області поліція з 4 липня почне виписувати адміністративні протоколи порушникам карантину. Протоколи будуть складати на особливо злісних порушників. Про це 3 липня повідомляє «РБК-Україна» з посиланням на управління обласної поліції.

Поліцейські стверджують, що з початку серпня проводять профілактичну роботу, як серед людей, так і серед суб'єктів господарювання та перевізників. Порушникам ще не виписували штрафів, бо розуміють усю складність ситуації.

Ми розуміємо… те, що люди проти, але ми маємо розуміти, що є рішення центрального органу, воно чинне і, звичайно, ми маємо здійснювати контроль за його дотриманням… Надалі ми будемо складати протоколи на особливо злісних порушників, які не виконують законні вимоги та які ігноруватимуть санітарно-гігієнічні вимоги, — заявили в управлінні.

Як відомо, державна комісія віднесла Луцьк до червоної зони карантину.

Нагадаємо, міська рада Луцька виступила проти посилення карантину в місті, яке розпочалося з 3 серпня, згідно із запровадженим в Україні поділом на зони за епідеміологічною ситуацією з коронавірусною хворобою COVID-19. Міськрада рекомендувала кафе, ресторанам та торгово-розважальним центрам продовжувати свою роботу, а поліції — утриматись від притягнення таких підприємців до відповідальності.

Проти посилення карантину протестують і в Тернополі, бо вважають, що карантин може вбити економіку регіону, яка тільки почала відновлюватися після жорстких обмежень.