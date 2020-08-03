Карантин в Украине. Фото: Нацгвардия

https://racurs.ua/n141975-narushiteley-karantina-na-volyni-budut-nakazyvat-s-4-avgusta.html

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Карантин в Украине действует до 31 августа, однако не все хотят придерживаться введенных ограничений. В частности, отказ Луцка от усиления карантина грозит штрафами для предпринимателей и лиц, которые не соблюдают карантинные ограничения.

В Волынской области полиция с 4 июля начнет выписывать административные протоколы нарушителям карантина. Протоколы будут составлять на особо злостных нарушителей. Об этом 3 июля сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на управление областной полиции.

Полицейские утверждают, что с начала августа проводят профилактическую работу как среди людей, так и среди субъектов хозяйствования и перевозчиков. Нарушителям еще не выписывали штрафы, потому что понимают всю сложность ситуации.

Мы понимаем… то, что люди против, но мы должны понимать, что есть решения центрального органа, оно действует и, конечно, мы должны осуществлять контроль за их соблюдением… В дальнейшем мы будем составлять протоколы на особо злостных нарушителей, которые не выполняют законные требования и которые будут игнорировать санитарно-гигиенические требования, — заявили в управлении.

Как известно, Государственная комиссия отнесла Луцк к красной зоне карантина.

Напомним, городской совет Луцка выступил против усиления карантина в городе, которое началось с 3 августа, в связи с введенным в Украине разделением на зоны из-за эпидемиологической ситуации с коронавирусной болезнью COVID-19. Горсовет рекомендовал кафе, ресторанам и торгово-развлекательным центрам продолжать свою работу, а полиции — воздержаться от привлечения таких предпринимателей к ответственности.

Против усиления карантина протестуют и в Тернополе, потому что считают, что карантин может убить экономику региона, которая только начала восстанавливаться после жестких ограничений.