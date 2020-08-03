Награды «ликвидаторам» полтавского террориста раздал Аваков (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n141976-nagrady-likvidatoram-poltavskogo-terrorista-razdal-avakov-foto-video.htmlРакурс
Арсен Аваков, министр внутренних дел, наградил поолицейских, которые обезвредили особо опасного террориста на Полтавщине. Им вручили наградное оружие и поблагодарили за хорошую службу.
Правоохранители эффективно сработали в условиях угрозы для жизни и здоровья. Об этом рассказал сам глава Министерства внутренних дел (МВД) Арсен Аваков в Twitter.
Уточняется, что награду получили:
- инспектор сектора реагирования патрульной полиции в Полтавский области майор Артем Нужненко;
- начальник сектора реагирования патрульной полиции в Полтавский области капитан Петр Гума;
- старший лейтенант спецподразделения КОРД;
- старший сержант спецподразделения КОРД.
Напомним, что 23 июля в Полтаве подозреваемый в угоне авто взял в заложники полицейского. Злоумышленником оказался 32-летний местный житель Роман Скрипник, который ранее уже привлекался к ответственности.
Позже Скрипник отпустил заложника и скрылся в лесопосадке в Решетиловском районе Полтавской области. После восьми дней поисков полиция нашла и ликвидировала террориста.