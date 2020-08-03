Награждение участников ликвидации полтавского террориста. Фото: Facebook

https://racurs.ua/n141976-nagrady-likvidatoram-poltavskogo-terrorista-razdal-avakov-foto-video.html

Ракурс

Арсен Аваков, министр внутренних дел, наградил поолицейских, которые обезвредили особо опасного террориста на Полтавщине. Им вручили наградное оружие и поблагодарили за хорошую службу.

Правоохранители эффективно сработали в условиях угрозы для жизни и здоровья. Об этом рассказал сам глава Министерства внутренних дел (МВД) Арсен Аваков в Twitter.





Уточняется, что награду получили:

инспектор сектора реагирования патрульной полиции в Полтавский области майор Артем Нужненко;

начальник сектора реагирования патрульной полиции в Полтавский области капитан Петр Гума;

старший лейтенант спецподразделения КОРД;

старший сержант спецподразделения КОРД.









Напомним, что 23 июля в Полтаве подозреваемый в угоне авто взял в заложники полицейского. Злоумышленником оказался 32-летний местный житель Роман Скрипник, который ранее уже привлекался к ответственности.

Позже Скрипник отпустил заложника и скрылся в лесопосадке в Решетиловском районе Полтавской области. После восьми дней поисков полиция нашла и ликвидировала террориста.