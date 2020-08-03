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Ракурс
Награждение участников ликвидации полтавского террориста. Фото: Facebook

Награды «ликвидаторам» полтавского террориста раздал Аваков (ФОТО, ВИДЕО)

3 авг 2020, 14:11
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Арсен Аваков, министр внутренних дел, наградил поолицейских, которые обезвредили особо опасного террориста на Полтавщине. Им вручили наградное оружие и поблагодарили за хорошую службу.

Правоохранители эффективно сработали в условиях угрозы для жизни и здоровья. Об этом рассказал сам глава Министерства внутренних дел (МВД) Арсен Аваков в Twitter.

Уточняется, что награду получили:

  • инспектор сектора реагирования патрульной полиции в Полтавский области майор Артем Нужненко;
  • начальник сектора реагирования патрульной полиции в Полтавский области капитан Петр Гума;
  • старший лейтенант спецподразделения КОРД;
  • старший сержант спецподразделения КОРД.


Награждение полицейских. Фото: Facebook


Награждение полицейских. Фото: Facebook

Напомним, что 23 июля в Полтаве подозреваемый в угоне авто взял в заложники полицейского. Злоумышленником оказался 32-летний местный житель Роман Скрипник, который ранее уже привлекался к ответственности.

Позже Скрипник отпустил заложника и скрылся в лесопосадке в Решетиловском районе Полтавской области. После восьми дней поисков полиция нашла и ликвидировала террориста.

Источник: Ракурс


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