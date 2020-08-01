Видео ликвидации полтавского террориста показал Аваков

Арсен Аваков. Фото: Укринформ

https://racurs.ua/n141911-video-likvidacii-poltavskogo-terrorista-pokazal-avakov.html

Ракурс

Ликвидация полтавского террориста была снята на видео. Этот видеоматериал стал общедоступным, когда министр внутренних дел Арсен Аваков опубликовал его в своем Twitter.

Аваков в твите заявил, что Роман Скрипник ночью 1 августа снова повел себя неадекватно при задержании.

Министр не без доли гордости сообщил, что слаженная работа правоохранителей позволила ликвидировать преступника.

Скрипника «снял» снайпер, а затем террорист подорвался на собственной гранате.

На видео видно, что после выстрела снайпера полицейский, которого Скрипник взял в заложники, поспешил убежать из зоны поражения гранаты.

Как ранее писал «Ракурс», Государственное бюро расследований начало досудебное расследование обстоятельств ликвидации Скрипника. Сотрудники ГБР предварительно установили, что правоохранители действовали в рамках своих полномочий.