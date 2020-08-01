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Ракурс
Арсен Аваков. Фото: Укринформ

Видео ликвидации полтавского террориста показал Аваков

1 авг 2020, 15:11
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Ликвидация полтавского террориста была снята на видео. Этот видеоматериал стал общедоступным, когда министр внутренних дел Арсен Аваков опубликовал его в своем Twitter.

Аваков в твите заявил, что Роман Скрипник ночью 1 августа снова повел себя неадекватно при задержании.

Министр не без доли гордости сообщил, что слаженная работа правоохранителей позволила ликвидировать преступника.

Скриншот твита Арсена Авакова

Скрипника «снял» снайпер, а затем террорист подорвался на собственной гранате.


На видео видно, что после выстрела снайпера полицейский, которого Скрипник взял в заложники, поспешил убежать из зоны поражения гранаты.

Как ранее писал «Ракурс», Государственное бюро расследований начало досудебное расследование обстоятельств ликвидации Скрипника. Сотрудники ГБР предварительно установили, что правоохранители действовали в рамках своих полномочий.

Источник: Ракурс


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