Видео ликвидации полтавского террориста показал Аваков

Видео ликвидации полтавского террориста показал Аваковhttps://racurs.ua/n141911-video-likvidacii-poltavskogo-terrorista-pokazal-avakov.htmlРакурс
Ликвидация полтавского террориста была снята на видео. Этот видеоматериал стал общедоступным, когда министр внутренних дел Арсен Аваков опубликовал его в своем Twitter.
Аваков в твите заявил, что Роман Скрипник ночью 1 августа снова повел себя неадекватно при задержании.
Министр не без доли гордости сообщил, что слаженная работа правоохранителей позволила ликвидировать преступника.
Скрипника «снял» снайпер, а затем террорист подорвался на собственной гранате.
На видео видно, что после выстрела снайпера полицейский, которого Скрипник взял в заложники, поспешил убежать из зоны поражения гранаты.
Как ранее писал «Ракурс», Государственное бюро расследований начало досудебное расследование обстоятельств ликвидации Скрипника. Сотрудники ГБР предварительно установили, что правоохранители действовали в рамках своих полномочий.