Відео ліквідації полтавського терориста показав Аваков

Арсен Аваков. Фото: Укрінформ

https://racurs.ua/ua/n141911-video-likvidaciyi-poltavskogo-terorysta-pokazav-avakov.html

Ракурс

Ліквідація полтавського терориста була знята на відео. Цей відеоматеріал став загальнодоступним, коли міністр внутрішніх справ Арсен Аваков опублікував його у своєму Twitter.

Аваков у твіті заявив, що Роман Скрипник вночі 1 серпня знову повів себе неадекватно підчас затримання.

Міністр повідомив, що злагоджена робота правоохоронців дозволила ліквідувати злочинця і навіть подякував підлеглим за професійну роботу.

Скрипника «зняв» снайпер, а потім терорист підірвався на власній гранаті.

На відео видно, що після пострілу снайпера поліцейський, якого Скрипник взяв у заручники, поспішив втекти із зони ураження гранати.

Як раніше писав «Ракурс», Державне бюро розслідувань почало досудове розслідування обставин ліквідації Скрипника. Співробітники ДБР попередньо встановили, що правоохоронці діяли у рамках своїх повноважень.