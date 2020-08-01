Новини
  1. Новини
  2. Юридичні новини
  3. Новина
Ракурс
Арсен Аваков. Фото: Укрінформ

Відео ліквідації полтавського терориста показав Аваков

1 сер 2020, 15:11
999

Ліквідація полтавського терориста була знята на відео. Цей відеоматеріал став загальнодоступним, коли міністр внутрішніх справ Арсен Аваков опублікував його у своєму Twitter.

Аваков у твіті заявив, що Роман Скрипник вночі 1 серпня знову повів себе неадекватно підчас затримання.

Міністр повідомив, що злагоджена робота правоохоронців дозволила ліквідувати злочинця і навіть подякував підлеглим за професійну роботу.

Скріншот твіту Арсена Авакова

Скрипника «зняв» снайпер, а потім терорист підірвався на власній гранаті.


На відео видно, що після пострілу снайпера поліцейський, якого Скрипник взяв у заручники, поспішив втекти із зони ураження гранати.

Як раніше писав «Ракурс», Державне бюро розслідувань почало досудове розслідування обставин ліквідації Скрипника. Співробітники ДБР попередньо встановили, що правоохоронці діяли у рамках своїх повноважень.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів
﻿
﻿