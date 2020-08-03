Кто такой киевский террорист — в МВД раскрыли детали — теракт в Киеве

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Полиция идентифицировала киевского террориста, который 3 августа в центре Киева захватил отделение «Универсал Банка», расположенное в бизнес-центре «Леонардо».

Информацию о злоумышленнике сообщил заместитель главы Министерства внутренних дел Антон Геращенко в Фейсбук.

Согласно предварительной информации, это гражданин Узбекистана — Каримов Сухроб Рахманович, 25.03.1988 года рождения. Судя по его социальным сетям — это психически неуравновешенный человек, — написал Геращенко.

По словам чиновника, на текущий момент полиция не знает, насколько серьезны его намерения и действительно ли у него есть настоящая взрывчатка. В то же время киевский террорист заявил, что взрывчатка сдетонирует даже в случае его смерти.

Напомним, в помещении банка в бизнес-центре «Леонардо» вместе с террористом остается женщина — руководитель отделения. Все остальные работники эвакуировались.

Террористом якобы является 32-летний гражданин Узбекистана Сухроб Каримов. Он зашел в банк и заявил о наличии бомбы в рюкзаке.

Мужчина, по сообщениям СМИ, требует выйти в прямой эфир телеканалов ZIK, 112 и НАШ.