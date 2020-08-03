40 тыс. грн и прямой телеэфир — требования киевского террориста и реакция СБУ — теракт в Киеве

https://racurs.ua/n141981-40-tys-grn-i-pryamoy-teleefir-trebovaniya-kievskogo-terrorista-i-reakciya-sbu-video.html

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Сухроб Каримов — киевский террорист, который 3 августа в центре столицы захватил отделение «Универсал Банка», расположенное в бизнес-центре «Леонардо», якобы требует 40 тыс. грн. Такую информацию подтверждают различные журналисты, работающие на месте происшествия. Также известно, что некоторым представителям СМИ удалось попасть внутрь бизнес-центра.

Несмотря на то, что Сухроб Каримов требовал 40 тыс. грн, в прямом эфире он заявил, что всем миром должен управлять один человек, а президентов всех стран необходимо арестовать.

Кроме этого, комментарий о событиях в Киеве обнародовала Служба безопасности Украины.

Создан оперативный штаб СБУ и полиции. Введен в действие план спецоперации СБУ «Бумеранг». В заложниках находится один человек, другие — эвакуированы. Ситуация под контролем, — отметили в спецслужбе.

Также силовики подтвердили, что террорист требует присутствия журналистов. По предварительным данным, 32-летний Сухроб Каримов принес в банк большую спортивную сумку и портфель, от сумки к ноге прикреплен провод.

В то же время журналист PavlovskyNEWS подтвердил, что ему удалось попасть в бизнес-центр. По его словам, часть банков там до сих пор работают, поскольку «не было распоряжение полиции». Однако террорист с заложницей находятся в другой части здания, вход в которую перекрыт.