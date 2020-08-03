Київського терориста затримали силовики. Фото: Зорян Шкіряк

https://racurs.ua/ua/n141982-kyyivskogo-terorysta-zatrymaly-sylovyky-pislya-shturmu-banku-video.html

Ракурс

Київський терорист Сухроб Карімов, який у центрі Києва захопив відділення «Універсал Банку» та утримував заручницю, нейтралізований.

Спецпідрозділ Служби безпеки України «Альфа» затримав Сухроба Карімова під час прямого ефіру, де той проголошував вимоги. Зловмисника після штурму посадили в службовий автомобіль спецслужби.

Представник СБУ Сергій Пунь повідомив, що перед штурмом відділення банку був створений оперативний штаб та введений план «Бумеранг».

У захопленому терористом приміщенню було двоє осіб — заручник та сам Карімов. У спецслужбі зазначили, що у затриманого був портфель з дротом, але так і не зрозуміло, чи була вибухівка там.

Перед штурмом терорист зумів висловити кілька тез свого звернення в прямій трансляції.

Україна — це вільна країна, вільна держава. Ви вибрали блазня, він взяв на себе обов’язки керувати країною. Що змінилося? До цього були президенти — хоч один хтось поміняв щось? Українці, маючи багату землю, їдуть за кордон, — заявив він.

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко у Facebook написав, що на місці події працюють вибухотехніки. На зловмисника чекає суд та тюремне ув’язнення.

Нагадаємо, раніше в поліції ідентифікували, що терорист — це громадянин Узбекистану — Сухроб Карімов 1988 року народження. Затспуник глави МВС Анто Геращенко після вивчення сторінки зловмисника у соцмережі назвав його психічно неврівноваженою особою.