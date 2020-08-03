Київський терорист. Фото: Фокус

https://racurs.ua/ua/n142006-yakyy-zapobijnyy-zahid-oberut-dlya-kyyivskogo-terorysta-rozpoviv-geraschenko.html

Ракурс

Київський терорист, яким виявився громадянин Узбекистану Сухроб Карімов, зараз перебуває у будівлі Служби безпеки України.

Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в ефірі телеканалу «Україна 24».

Геращенко заявив, що наразі співробітники СБУ допитують затриманого, а попереду на нього чекає обрання запобіжного заходу.

Заступник міністра припустив, що Карімову в суді оберуть запобіжний захід у виді тримання під вартою строком на два місяці без права внесення застави.

Геращенко уточнив, що поблажок терористові не буде і затриманий відповість перед законом за всією суворістю.

Як раніше писав «Ракурс», Карімов зайшов до приміщення банку «Універсалбанк», розташованого в бізнес-центрі по вулиці Богдана Хмельницького, з двома сумками і заявив, що в них знаходиться вибухівка. Чоловіка було затримано під час спецоперації СБУ. Геращенко після вивчення сторінки зловмисника в соцмережі назвав його психічно неврівноваженою особою.