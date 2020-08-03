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Ракурс
Київський терорист. Фото: Фокус

Який запобіжний захід оберуть для київського терориста, розповів Геращенко

3 сер 2020, 20:48
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Київський терорист, яким виявився громадянин Узбекистану Сухроб Карімов, зараз перебуває у будівлі Служби безпеки України.

Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в ефірі телеканалу «Україна 24».

Геращенко заявив, що наразі співробітники СБУ допитують затриманого, а попереду на нього чекає обрання запобіжного заходу.

Заступник міністра припустив, що Карімову в суді оберуть запобіжний захід у виді тримання під вартою строком на два місяці без права внесення застави.


Геращенко уточнив, що поблажок терористові не буде і затриманий відповість перед законом за всією суворістю.

Як раніше писав «Ракурс», Карімов зайшов до приміщення банку «Універсалбанк», розташованого в бізнес-центрі по вулиці Богдана Хмельницького, з двома сумками і заявив, що в них знаходиться вибухівка. Чоловіка було затримано під час спецоперації СБУ. Геращенко після вивчення сторінки зловмисника в соцмережі назвав його психічно неврівноваженою особою.

Джерело: Ракурс


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