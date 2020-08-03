Київського терориста можуть кинути за ґрати на 10 років

Теракт у Києві. Фото: РБК-Україна

https://racurs.ua/ua/n141992-kyyivskogo-terorysta-mojut-kynuty-za-raty-na-10-rokiv.html

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Теракт в Києві, що стався сьогодні, 3 серпня, намагався учинити громадянин Узбекистану Сухроб Каримов в одному з відділень «Універсалбанку». Прокуратура міста Києва розпочала кримінальне провадження за фактом теракту.

Чоловік наразі затриманий, а заручник звільнений. Про це повідомляє прес-служба прокуратури міста Києва.

Повідомляється, що кримінальне провадження розпочали за фактом терористичного акту в Києві (ст. 258 КК України). Досудове розслідування в кримінальному провадженні доручили слідчим Головного управління Служби безпеки України (СБУ) у м. Києві та Київській області.

За даними слідства, приблизно о 12.20 до приміщення банку «Універсал банк», розташованого у бізнес-центрі по вул. Богдана Хмельницького, зайшов невідомий чоловік з двома сумками та повідомив, що в них знаходиться вибухівка.

Персонал та відвідувачі були евакуйовані. Всередині приміщення окрім громадянина Узбекистану, який погрожував вибухом, перебувала працівниця банку.

Чоловіка затримали під час спецоперації, якою керувала СБУ. Повідомляється, що київський терорист був затриманий у прямому ефірі, де той проголошував вимоги. Тепер чоловіку загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що київського терориста затримали силовики після штурму банку.