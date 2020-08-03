Crew Dragon привіз із МКС історичний американський прапор

Американський прапор забрали з МКС

https://racurs.ua/ua/n141991-crew-dragon-pryviz-z-mks-amerykanskyy-prapor-zalyshenyy-ostannim-speys-shattlom.html

Ракурс

Екіпаж американського космічного корабля Crew Dragon, створеного компанією Ілона Маска SpaceX, привіз з Міжнародної космічної станції (МКС) прапор США, залишений там ще у 2011 році.

Цей прапор мав забрати наступний космічний корабель, який запустять з території США, повідомляє видання Business Insider.

Прапор залишив на МКС екіпаж останнього космічного човника NASA із програми «Спейс Шаттл» — «Атлантіса». З того часу США для відправлення людей у космос використовувало російські космічні кораблі.

Crew Dragon відправився на МКС 30 травня. На його борту було двоє досвідчених астронавтів — 49-річний Боб Бенкен та 53-річний Дуглас Герлі. Останній був у складі місії «Атлантіса», яка привезла на МКС цей прапор у 2011 році.

У Твіттері SpaceX тоді з’явилося повідомлення, що компанія вступає у змагання за цей прапор. Маск після успішного відправлення Crew Dragon на МКС у травні 2020 року нагадав про цей твіт.

Crew Dragon із астронавтами успішно повернувся на Землю 2 серпня.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп відреагував на повернення американських астронавтів із МКС на Crew Dragon.