Фокін погодився увійти до делегації ТКГ на Донбасі. Фото: aif.ru

https://racurs.ua/ua/n141989-fokin-pogodyvsya-uviyty-do-delegaciyi-tkg-po-donbasu.html

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Вітольд Фокін, перший прем'єр-міністр України, погодився увійти до складу української делегації в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі.

Фокін зізнався, що таке рішення далося йому нелегко, оскільки громадськість у соціальних мережах виступала проти призначення у ТКГ його та Леоніда Кравчука. Але це не завадило йому погодитися працювати. Про це Фокін повідомив у коментарі виданню «Гордон».

За словами першого прем'єра, своє рішення він планує озвучити 3 серпня на зустрічі з керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком, який і запропонував Фокіну працювати у ТКГ. Така пропозиція надійшла ще тиждень тому, але Фокін попросив почекати, щоб з’ясувати позиції й узгодити точки зору. Екс-прем'єр запевнив, що результат бесіди з Кравчуком його задовольнив.

Ми обговорили всі проблеми і дійшли консенсусу щодо цілого переліку питань. Перш за все, Кравчук, як і я, переконаний, що без компромісів не буває домовленостей, — зазначив Фокін.

Нагадаємо, глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук днями заявив, що перший прем'єр-міністр України Вітольд Фокін може стати учасником Тристоронньої контактної групи по Донбасу.