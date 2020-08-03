Фокин согласился войти в делегацию ТКГ на Донбассе. Фото: aif.ru

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Витольд Фокин, первый премьер-министр Украины, согласился войти в состав украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе.

Фокин признался, что такое решение далось ему нелегко, поскольку общественность в социальных сетях выступала против назначения в ТКГ его и Леонида Кравчука. Но это не помешало ему согласиться работать. Об этом Фокин сообщил в комментарии изданию «Гордон».

По словам первого премьера, свое решение он планирует озвучить 3 августа на встрече с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком, который и предложил Фокину работать в ТКГ. Такое предложение поступило еще неделю назад, но Фокин попросил подождать, чтобы выяснить позиции и согласовать точки зрения. Экс-премьер заверил, что результат беседы с Кравчуком его удовлетворил.

Мы обсудили все проблемы и пришли к консенсусу по целому перечню вопросов. Прежде всего, Кравчук, как и я, убежден, что без компромиссов не бывает договоренностей, — отметил Фокин.

Напомним, глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук на днях заявил, что первый премьер-министр Украины Витольд Фокин может стать участником Трехсторонней контактной группы по Донбассу.