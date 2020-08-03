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Фигура огромной бутылки появилась на поле под Киевом. Фото: Нацреестр рекордов Украины

Фигура гигантской бутылки появилась на поле под Киевом (ФОТО)

3 авг 2020, 15:54
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Фигура огромной бутылки появилась на пшеничном поле под Киевом.

Размер фигуры — 202 м в длину и 57 м в ширину. Новый национальный рекорд Украины установили пять комбайнеров путем покоса. Об этом 3 августа сообщает Liga.net со ссылкой на пресс-службу Национального реестра рекордов Украины.

Комбайнеры посвятили арт-акцию окончанию сезона сбора урожая и созданию «лучшей зерновой водки», которая, говорят в Нацреестре, входит в топ-5 в мире и производится из качественного украинского зерна.

Фигура огромной бутылки появилась на поле под Киевом. Фото: Нацреестр рекордов Украины


Фигура огромной бутылки появилась на поле под Киевом. Фото: Нацреестр рекордов Украины

Напомним, в Соединенных Штатах Америки побили рекорд по поеданию хот-догов. Теперь он принадлежит Мики Судо, которая сумела съесть 48,5 сосисок в хлебе за 10 минут.

Источник: Ракурс


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