Фігура величезної пляшки з’явилася на полі під Києвом. Фото: Нацреєстр рекордів України

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Ракурс

Фігура величезної пляшки з’явилася на пшеничному полі під Києвом.

Розмір фігури — 202 м в довжину і 57 м завширшки. Новий національний рекорд України встановили п’ять комбайнерів шляхом покосу. Про це 3 серпня повідомляє Liga.net із посиланням на прес-службу Національного реєстру рекордів України.

Комбайнери присвятили арт-акцію закінченню сезону збору врожаю і створенню «кращої зернової горілки», яка, кажуть у Нацреєстрі, входить до топ-5 у світі і виробляється з найякіснішого українського зерна.

Нагадаємо, у Сполучених Штатах Америки побили рекорд із поїдання хот-догів. Тепер він належить Мікі Судо, яка зуміла з’їсти 48,5 сосисок в хлібі за 10 хвилин.