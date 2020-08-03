Погода в Україні. Фото: Politeka

https://racurs.ua/ua/n141987-spravjnie-sonyachne-lito-pryyde-v-ukrayinu-pogoda-4-serpnya-karta.html

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Погода в Україні 4 серпня буде теплою і сонячною. У західних областях країни температура вдень підніметься до 30°, а вночі стовпчики термометрів опустяться до 15°. У південних областях вдень температура становитиме 28−30°. У центрі країни вдень повітря прогріється до 27−29°.

Найхолодніше буде у Вінниці, Чернігові, Сумах, Полтаві та Одесі. Вдень температура повітря у цих регіонах становитиме 25−28°, повідомляє Гідрометцентр.

Погода в Києві 4 серпня буде теплою і сухою. Стовпчики термометрів вночі опустяться до 13−15°, вдень — піднімуться до 27−29°. Вітер південно-східний, 5−10 м/с.

Погода у Львові вночі буде сонячною і теплою. Вночі температура повітря становитиме 13−15°, вдень — 28−30°. Вітер південно-східний, 5−10 м/с.

Погода в Одесі буде теплою і без опадів. Вночі термометри покажуть 15−17°, вдень — 26−28°. Вітер південно-східний, 5−10 м/с.

Погода в Дніпрі 4 серпня буде теплою і сонячною. Температура повітря вночі опуститься до 12−14°, вдень — підніметься до 28−30°. Вітер південно-східний, 5−10 м/с.

Погода в Харкові буде теплою і сухою. Вночі синоптики прогнозують температуру повітря 12−14°, вдень — 27−29°. Вітер східний, 5−10 м/с.

Погода на Закарпатті 4 серпня буде теплою і без опадів. Вночі температура становитиме 13−15°, вдень повітря прогріється до 28−30°. Вітер південно-східний, 5−10 м/с.

Геомагнітна обстановка в Києві 4 серпня буде спокійною. Лише вночі очікуються незначні збурення магнітного поля.