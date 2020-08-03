В Одеській мерії – спалах коронавірусу, фото: Gandul

https://racurs.ua/ua/n141986-koronavirus-vyyavyly-u-zastupnykiv-mera-odesy.html

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Спалах коронавірусу стався в одеській мерії. Коронавірусну хворобу COVID-19 виявили у заступників мера Одеси Геннадія Труханова.

Вранці стало відомо про виявлення коронавірусу у виконувача обов’язків заступника мера міста Дмитра Жемана. Він лікується вдома, повідомляє видання «Думская».

Ще двоє заступників мера — Павло Вугельман і Світлана Бедрега — здали тести і пішли на самоізоляцію. Згодом діагноз COVID-19 підтвердився і у Вугельмана. Бедрега наразі очікує результатів свого тесту.

Водночас народний депутат із «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі повідомив про виявлення коронавірусу у трьох із п’яти заступників мера Одеси. Прізвищ народний обранець не вказав.

Нагадаємо, учені розповіли, коли в Україні слід очікувати появи колективного імунітету від коронавірусу.