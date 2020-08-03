Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
В Одеській мерії – спалах коронавірусу, фото: Gandul

Коронавірус виявили у заступників мера Одеси

3 сер 2020, 15:52
999

Спалах коронавірусу стався в одеській мерії. Коронавірусну хворобу COVID-19 виявили у заступників мера Одеси Геннадія Труханова.

Вранці стало відомо про виявлення коронавірусу у виконувача обов’язків заступника мера міста Дмитра Жемана. Він лікується вдома, повідомляє видання «Думская».

Ще двоє заступників мера — Павло Вугельман і Світлана Бедрега — здали тести і пішли на самоізоляцію. Згодом діагноз COVID-19 підтвердився і у Вугельмана. Бедрега наразі очікує результатів свого тесту.

Водночас народний депутат із «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі повідомив про виявлення коронавірусу у трьох із п’яти заступників мера Одеси. Прізвищ народний обранець не вказав.


Нагадаємо, учені розповіли, коли в Україні слід очікувати появи колективного імунітету від коронавірусу.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів
﻿
﻿