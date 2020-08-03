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Ракурс
Пенсії для сімей загиблих військових підвищив Кабмін

Пенсії для сімей загиблих військових підвищив Кабмін

3 сер 2020, 15:39
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Пенсії для сімей загиблих військових з 1 серпня 2020 року підвищив Кабмін. Таке рішення уряд ухвалив 3 серпня під час позачергового засідання. Йдеться про державну адресну допомогу до пенсійної виплати, перерахунок якої має забезпечити Пенсійний фонд України.

Допомога виплачуватиметься тим членам родини, які втратили годувальника, а розмір їхніх пенсії менший 7,8 тис. грн. У разі, якщо пенсія призначається на двох і більше членів сім’ї, адресна допомога до пенсії встановлюється у сумі, що не досягає до 6,1 тис. грн на кожного із зазначених членів сім’ї, — йдеться у повідомленні Кабміну.

Доплати отримають 9,6 тис. членів сімей військовослужбовців, які загинули (померли) внаслідок поранення, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень, одержаних під час участі в антитерористичній операції та операції Об'єднаних сил.

Окрім цього, заступник голови комітету Ради з питань молоді і спорту Василь Мокан у Фейсбук повідомив, що у понеділок урядовці також вирішили:


  • призначити Дмитра Самоненка держсекретарем Міністерства фінансів України (шляхом укладення контракту на період дії карантину);

  • погодити призначення Антона Бендика в. о. гендиректора держпідприємства «Східний гірничо-збагачувальний комбінат».

Джерело: Ракурс


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