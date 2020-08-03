Пенсии для семей погибших военнослужащих повысил Кабмин

https://racurs.ua/n141985-pensii-dlya-semey-pogibshih-voennoslujaschih-povysil-kabmin.html

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Пенсии для семей погибших военных с 1 августа 2020 года повысил Кабмин. Такое решение правительство приняло 3 августа во время внеочередного заседания. Речь идет о государственной адресной помощи до пенсионной выплаты, пересчет которой должен обеспечить Пенсионный фонд Украины.

Помощь будет выплачиваться тем членам семьи, потерявшим кормильца и размер пенсии которых не превышает 7,8 тыс. грн. В случае, если пенсия назначается на двух и более членов семьи, адресная помощь к пенсии устанавливается в сумме, не достигающей 6,1 тыс. грн на каждого из указанных членов семьи, — говорится в сообщении Кабмина.

Доплаты получат 9,6 тыс. членов семей военнослужащих, погибших (умерших) вследствие ранения, увечья, контузии или других повреждений, полученных в ходе участия в антитеррористической операции и операции Объединенных сил.

Кроме этого, заместитель председателя комитета Рады по вопросам молодежи и спорта Василий Мокан в Фейсбук сообщил, что в понедельник чиновники также решили: