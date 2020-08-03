«Укрзализныця» закрывает продажу билетов в Луцк и Тернополь — что произошло

«Укрзализныця» закрывает продажу билетов в Луцк и Тернополь — что произошлоhttps://racurs.ua/n141984-ukrzaliznycya-zakryvaet-prodaju-biletov-v-luck-i-ternopol-chto-proizoshlo.htmlРакурс
Коронавирус в Украине больше всего распространен в западных областях. В связи с ужесточением карантина в ряде регионов, «Укрзализныця» с 3 августа отменила продажу билетов на поезда, которые следуют в Луцк и Тернополь.
Пассажиры, которые уже приобрели билеты, могут получить денежную компенсацию. Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры.
Так, указанное ограничение будет действовать для таких поездов:
- № 41/42 Днипро-Трускавец;
- № 98/97 Ковель-Киев;
- № 88/87 Ковель-Новоалексеевка;
- № 12/11 Одесса-Львов;
- № 81/82 Киев-Ужгород;
- № 49/50 Киев-Трускавец;
- № 136/135 Черновцы-Одесса;
- № 108/107 Одесса-Ужгород;
- № 110/109 Львов-Херсон;
- № 86/85 Львов-Новоалексеевка;
- № 715/716 Киев-Львов.
Продажу билетов до Тернополя и Луцка по указанным путям следования «Укрзализныця» возобновит только после того, как Луцк и Тернополь снизят показатели заболеваемости коронавирусом среди населения.
Напомним, ранее мы сообщали, что Тернополь и Луцк отказались быть отнесенными к «красной» зоне и заявили, что не будут усиливать карантин.