Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
«Укрзализныця» закрывает продажу билетов. Фото: Mixnews

«Укрзализныця» закрывает продажу билетов в Луцк и Тернополь — что произошло

3 авг 2020, 15:36
999

Коронавирус в Украине больше всего распространен в западных областях. В связи с ужесточением карантина в ряде регионов, «Укрзализныця» с 3 августа отменила продажу билетов на поезда, которые следуют в Луцк и Тернополь.

Пассажиры, которые уже приобрели билеты, могут получить денежную компенсацию. Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры.

Так, указанное ограничение будет действовать для таких поездов:


  • № 41/42 Днипро-Трускавец;
  • № 98/97 Ковель-Киев;
  • № 88/87 Ковель-Новоалексеевка;
  • № 12/11 Одесса-Львов;
  • № 81/82 Киев-Ужгород;
  • № 49/50 Киев-Трускавец;
  • № 136/135 Черновцы-Одесса;
  • № 108/107 Одесса-Ужгород;
  • № 110/109 Львов-Херсон;
  • № 86/85 Львов-Новоалексеевка;
  • № 715/716 Киев-Львов.

Продажу билетов до Тернополя и Луцка по указанным путям следования «Укрзализныця» возобновит только после того, как Луцк и Тернополь снизят показатели заболеваемости коронавирусом среди населения.

Напомним, ранее мы сообщали, что Тернополь и Луцк отказались быть отнесенными к «красной» зоне и заявили, что не будут усиливать карантин.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров