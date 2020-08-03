В Тернополе добились остановки поезда «Укрзализныци», фото: George Chernilevsky

https://racurs.ua/n141974-bunt-v-poezde-passajiry-dobilis-ostanovki-poezda-v-krasnom-ternopole.html

Ракурс

В Тернополе пассажиры поезда «Укрзализныци», устроили бунт, чтобы добиться его остановки в городе, отнесенному к «красной» зоне из-за ситуации с коронавирусом.

Мэр Тернополя Сергей Надал сообщил об этом во время внеочередного заседания городского совета.

По его словам, в поезде в Тернополь из Херсона ехали 85 человек, среди которых были родители с больными ДЦП детьми.

Надал зачитал еще одно обращение — от пассажиров поезда № 49. По словам авторов обращения, они приобрели билеты в Тернополь еще до того, как стало известно об отнесении города к «красной» зоне. Уже в поезде от проводников при посадке в вагон они узнали, что в Тернополе поезд не будет останавливаться.

Начальник поезда реагирует только извинениями и предлагает выходить в Хмельницком или во Львове, — отмечалось в обращении. — Нас таких заложников 15 человек только в нашем вагоне.

Авторы обращения отметили, что их «как преступников этапируют» заблокированными в поезде.

Также Надал сообщил, что полиция сегодня, 3 августа, утром делала попытки остановить движение общественного транспорта в городе.

Напомним, в также отнесенном к «красной» зоне Луцке горсовет сегодня выступил против усиления карантина в городе и пообещал оказать юридическую помощь предприятиям и организациям, которые оштрафует полиция.