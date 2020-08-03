У Тернополі домоглися зупинки потяга «Укрзалізниці», фото: George Chernilevsky

https://racurs.ua/ua/n141974-bunt-u-poyizdi-pasajyry-domoglysya-zupynky-potyaga-u-chervonomu-ternopoli.html

Ракурс

У Тернополі пасажири поїзда «Укрзалізниці» влаштували бунт, щоб домогтися його зупинки у місті, віднесеному до «червоної» зони через ситуацію з коронавірусом.

Мер Тернополя Сергій Надал повідомив про це під час позачергового засідання міської ради.

За його словами, у поїзді до Тернополя із Херсона їхали 85 людей, серед яких були батьки із хворими на ДЦП дітьми.

Надал зачитав ще одне звернення — від пасажирів потяга № 49. За словами авторів звернення, вони придбали квитки до Тернополя ще до того, як стало відомо про віднесення міста до «червоної» зони. Вже в поїзді від провідників під час посадки до вагона вони дізналися, що в Тернополі потяг не зупинятиметься.

Начальник потяга реагує лише вибаченнями і пропонує виходити у Хмельницькому або у Львові, — зазначалося у зверненні. — Нас таких заручників 15 осіб лише в нашому вагоні.

Автори звернення зазначали, що їх «як злочинців етапують» заблокованими в потязі.

Також Надал повідомив, що поліція сьогодні, 3 серпня, вранці робила спроби зупинити рух громадського транспорту в місті.

Нагадаємо, у також віднесеному до «червоної» зони Луцьку міськрада сьогодні виступила проти посилення карантину в місті та пообіцяла надати юридичну допомогу підприємствам і організаціям, яких оштрафує поліція.