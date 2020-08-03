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Ракурс
В центре Киева сегодня захватили заложников, скриншот видео

Захват заложников в Киеве спровоцировал пробки в центре города (КАРТА)

3 авг 2020, 15:20
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Захват заложников, который произошел сегодня, 3 августа, в киевском бизнес-центре «Леонардо», спровоцировал пробки в центре столицы.

Об этом свидетельствуют данные интернет-сервиса Google Maps.

Правоохранители в рамках проведения спецоперации, связанной с этим инцидентом, перекрыли часть улицы Владимирской.

Из-за этого возникли заторы на свободной для проезда части Владимирской, а также на улицах Богдана Хмельницкого, Ярославовом Валу, Леонтовича, Лысенко, Прорезной, частично — проспекте Победы, Крещатике, Большой Житомирской, бульваре Тараса Шевченко.

Террориста, захватившего заложников и угрожавшего взорвать бизнес-центр, захватили живым. Теперь на месте инцидента работают взрывотехники. Об этом в своем Фейсбуке сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.


Пробки в Киеве, спровоцированные захватом заложников, карта: Googly Maps

Напомним, заложников в киевском бизнес-центре сегодня захватил гражданин Узбекистана 1988 года рождения.

Источник: Ракурс


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