В центре Киева сегодня захватили заложников, скриншот видео

https://racurs.ua/n141983-zahvat-zalojnikov-v-kieve-sprovociroval-probki-v-centre-goroda-karta.html

Ракурс

Захват заложников, который произошел сегодня, 3 августа, в киевском бизнес-центре «Леонардо», спровоцировал пробки в центре столицы.

Об этом свидетельствуют данные интернет-сервиса Google Maps.

Правоохранители в рамках проведения спецоперации, связанной с этим инцидентом, перекрыли часть улицы Владимирской.

Из-за этого возникли заторы на свободной для проезда части Владимирской, а также на улицах Богдана Хмельницкого, Ярославовом Валу, Леонтовича, Лысенко, Прорезной, частично — проспекте Победы, Крещатике, Большой Житомирской, бульваре Тараса Шевченко.

Террориста, захватившего заложников и угрожавшего взорвать бизнес-центр, захватили живым. Теперь на месте инцидента работают взрывотехники. Об этом в своем Фейсбуке сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

Напомним, заложников в киевском бизнес-центре сегодня захватил гражданин Узбекистана 1988 года рождения.