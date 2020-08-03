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Ракурс
У центрі Києва сьогодні захопили заручників, скріншот відео

Захоплення заручників у Києві спровокувало затори в центрі міста (КАРТА)

3 сер 2020, 15:20
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Захоплення заручників, яке відбулося сьогодні, 3 серпня, у київському бізнес-центрі «Леонардо», спровокувало затори в центрі столиці.

Про це свідчать дані інтернет-сервісу Google Maps.

Правоохоронці в межах проведення спецоперації, пов’язаної із цим інцидентом, перекрили частину вулиці Володимирівської.

Через це виникли затори на вільній для проїзду частині Володимирівської, а також на вулицях Богдана Хмельницького, Ярославовому Валу, Леонтовича, Лисенка, Прорізній, частково — проспекті Перемоги, Хрещатику, Великій Житомирській, бульварі Тараса Шевченка.

Терориста, який захопив заручників і погрожував підірвати бізнес-центр, захопили живим. Тепер на місці інциденту працюють вибухотехніки. Про це у своєму Фейсбуці повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.


Затори у Києві, спровоковані захопленням заручників, карта: Googly Maps

Нагадаємо, заручників у київському бізнес-центрі сьогодні захопив громадянин Узбекистану 1988 року народження.

Джерело: Ракурс


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