У центрі Києва сьогодні захопили заручників, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n141983-zahoplennya-zaruchnykiv-u-kyievi-sprovokuvalo-zatory-v-centri-mista-karta.html

Ракурс

Захоплення заручників, яке відбулося сьогодні, 3 серпня, у київському бізнес-центрі «Леонардо», спровокувало затори в центрі столиці.

Про це свідчать дані інтернет-сервісу Google Maps.

Правоохоронці в межах проведення спецоперації, пов’язаної із цим інцидентом, перекрили частину вулиці Володимирівської.

Через це виникли затори на вільній для проїзду частині Володимирівської, а також на вулицях Богдана Хмельницького, Ярославовому Валу, Леонтовича, Лисенка, Прорізній, частково — проспекті Перемоги, Хрещатику, Великій Житомирській, бульварі Тараса Шевченка.

Терориста, який захопив заручників і погрожував підірвати бізнес-центр, захопили живим. Тепер на місці інциденту працюють вибухотехніки. Про це у своєму Фейсбуці повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Нагадаємо, заручників у київському бізнес-центрі сьогодні захопив громадянин Узбекистану 1988 року народження.