Ракурсhttps://racurs.ua/
«Укрзалізниця» згортає продаж квитків у Луцьку і Тернополі. Фото:
«Укрзалізниця» згортає продаж квитків у Луцьку і Тернополі — що сталосяhttps://racurs.ua/ua/n141984-ukrzaliznycya-zgortaie-prodaj-kvytkiv-u-lucku-i-ternopoli-scho-stalosya.htmlРакурс
Коронавірус в Україні найбільше поширився в західних областях. У зв’язку з посиленням карантину в низці регіонів, «Укрзалізниця» з 3 серпня скасувала продаж квитків на поїзди, які слідують до Луцька й Тернополя.
Пасажири, які вже придбали квитки, матимуть змогу отримати грошову компенсацію. Про це повідомляє прес-служба Міністерства інфраструктури.
Так, зазначене обмеження буде діяти для таких поїздів:
- № 41/42 Дніпро-Трускавець;
- № 98/97 Ковель-Київ;
- № 88/87 Ковель-Новоолексіївка;
- № 12/11 Одеса-Львів;
- № 81/82 Київ-Ужгород;
- № 49/50 Київ-Трускавець;
- № 136/135 Чернівці-Одеса;
- № 108/107 Одеса-Ужгород;
- № 110/109 Львів-Херсон;
- № 86/85 Львів-Новоолексіївка;
- № 715/716 Київ-Львів.
Продаж квитків до Тернополя й Луцька за вказаними шляхами слідування «Укрзалізниця» відновить тільки після того, як Луцьк і Тернопіль знизять показники захворюваності на коронавірус серед населення.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що місцева влада Тернополя і Луцька відмовилася посилювати карантин.
Читайте також
.