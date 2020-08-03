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«Укрзалізниця» згортає продаж квитків у Луцьку і Тернополі. Фото:

«Укрзалізниця» згортає продаж квитків у Луцьку і Тернополі — що сталося

3 сер 2020, 15:36
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Коронавірус в Україні найбільше поширився в західних областях. У зв’язку з посиленням карантину в низці регіонів, «Укрзалізниця» з 3 серпня скасувала продаж квитків на поїзди, які слідують до Луцька й Тернополя.

Пасажири, які вже придбали квитки, матимуть змогу отримати грошову компенсацію. Про це повідомляє прес-служба Міністерства інфраструктури.

Так, зазначене обмеження буде діяти для таких поїздів:


  • № 41/42 Дніпро-Трускавець;
  • № 98/97 Ковель-Київ;
  • № 88/87 Ковель-Новоолексіївка;
  • № 12/11 Одеса-Львів;
  • № 81/82 Київ-Ужгород;
  • № 49/50 Київ-Трускавець;
  • № 136/135 Чернівці-Одеса;
  • № 108/107 Одеса-Ужгород;
  • № 110/109 Львів-Херсон;
  • № 86/85 Львів-Новоолексіївка;
  • № 715/716 Київ-Львів.

Продаж квитків до Тернополя й Луцька за вказаними шляхами слідування «Укрзалізниця» відновить тільки після того, як Луцьк і Тернопіль знизять показники захворюваності на коронавірус серед населення.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що місцева влада Тернополя і Луцька відмовилася посилювати карантин.

Джерело: Ракурс


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