«Укрзалізниця» згортає продаж квитків у Луцьку і Тернополі. Фото:

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Коронавірус в Україні найбільше поширився в західних областях. У зв’язку з посиленням карантину в низці регіонів, «Укрзалізниця» з 3 серпня скасувала продаж квитків на поїзди, які слідують до Луцька й Тернополя.

Пасажири, які вже придбали квитки, матимуть змогу отримати грошову компенсацію. Про це повідомляє прес-служба Міністерства інфраструктури.

Так, зазначене обмеження буде діяти для таких поїздів:

№ 41/42 Дніпро-Трускавець;

№ 98/97 Ковель-Київ;

№ 88/87 Ковель-Новоолексіївка;

№ 12/11 Одеса-Львів;

№ 81/82 Київ-Ужгород;

№ 49/50 Київ-Трускавець;

№ 136/135 Чернівці-Одеса;

№ 108/107 Одеса-Ужгород;

№ 110/109 Львів-Херсон;

№ 86/85 Львів-Новоолексіївка;

№ 715/716 Київ-Львів.

Продаж квитків до Тернополя й Луцька за вказаними шляхами слідування «Укрзалізниця» відновить тільки після того, як Луцьк і Тернопіль знизять показники захворюваності на коронавірус серед населення.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що місцева влада Тернополя і Луцька відмовилася посилювати карантин.