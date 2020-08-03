Коли з’явиться колективний імунітет від коронавірусу, розповіли українські вчені — коронавірус в Україні

https://racurs.ua/ua/n141964-datu-poyavy-v-ukrayini-kolektyvnogo-imunitetu-vid-koronavirusu-nazvaly-vcheni.html

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Коронавірус в Україні підкосив понад 73 тис. осіб. Свій прогноз щодо появи колективного імунітету від коронавірусу в Україні зробили вчені Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського на основі результатів дослідження поширення COVID-19 територією країни.

На думку науковців, ситуація з коронавірусом в Україні залишається стабільно важкою і набуває затяжного характеру. Цьому сприяють моральна втома населення через карантинні обмеження та економічні чинники, а також настання «літніх канікул». Переважна більшість українців повернулися до звичайного способу життя, нехтуючи засобами захисту від коронавірусної інфекції. Тепер мобільність вірусу зросла до 150% у порівнянні з початком 2020 року. Про це інформує прес-служба КПІ.

Такий характер поширення коронавірусу може бути уповільнений лише внаслідок поступової появи колективного імунітету населення, при якому антитіла мають виробитися приблизно у 60% населення. Природний плин цього процесу може відбуватися впродовж року. Його суттєве пришвидшення можливе лише шляхом масової вакцинації населення, — зазначили вчені.

Внаслідок високої мобільності населення у червні-липні 2020 року відбулася серія стрімких сплесків захворювання, що призвело до подвоєння-потроєння кількості щоденних інфікувань (антирекорд — 1 тис. 310 осіб 23 липня) з тенденцією до подальшого наростання захворюваності.

За темпами приросту кількості інфікованих Україна, у порівнянні з країнами Європи, має досить негативну тенденцію, — йдеться у дослідженні вчених КПІ.

Результати прогнозного моделювання поширення хвороби свідчать про те, що у серпні прогнозні тренди мають тенденцію коливання кількості щоденно інфікованих осіб у діапазоні 800−1500.

За умови збереження характеру зростання кількості ПЛР-тестів, кількість виявлених хворих в Україні на кінець серпня 2020 року сягне приблизно 110−115 тис., — прогнозують учені.

Нагадаємо, коронавірусом в Україні з початку епідемії заразилися 73 тис. 158 осіб. За останню добу коронавірусну інфекцію COVID-19 підхопили 990 осіб. Загальне число жертв хвороби становить 1 тис. 738 осіб. Коронавірус вже подолали 39 тис. 876 хворих.