Дату появления в Украине коллективного иммунитета от коронавируса назвали ученые

https://racurs.ua/n141964-datu-poyavleniya-v-ukraine-kollektivnogo-immuniteta-ot-koronavirusa-nazvali-uchenye.html

Ракурс

Свой прогноз о появлении коллективного иммунитета от коронавируса в Украине сделали ученые Киевского политехнического института имени Игоря Сикорского на основе результатов исследования распространения COVID-19 по территории страны.

Ученые отметили, что ситуация с коронавирусом в Украине остается стабильно тяжелой и приобретает затяжной характер. Этому способствуют моральная усталость населения из-за карантина и экономические факторы, а также наступление «летних каникул». Подавляющее большинство украинцев вернулись к обычному образу жизни, пренебрегая средствами защиты от коронавирусной инфекции. Благодаря этому мобильность вируса повысилась до 150% по сравнению с началом 2020 года.

Такой характер распространения коронавируса может быть замедлен только вследствие постепенного появления коллективного иммунитета населения, при котором антитела должны выработаться примерно у 60% населения. Естественное течение этого процесса может происходить на протяжении года. Существенно ускорить процесс можно лишь путем массовой вакцинации населения, — отметили ученые.

Вследствие высокой мобильности населения в июне-июле 2020 года состоялась серия стремительных всплесков заболевания, что привело к удвоению-утроение числа ежедневно инфицированных (антирекорд — 1 тыс. 310 человек 23 июля) с тенденцией к дальнейшему нарастанию заболеваемости.

Согласно темпам прироста числа инфицированных Украина, по сравнению со странами Европы, имеет достаточно негативную тенденцию, — говорится в исследовании ученых КПИ.

Результаты прогнозного моделирования распространения болезни свидетельствуют о том, что в августе прогнозируется колебание числа ежедневно инфицированных в диапазоне 800−1500.

При условии сохранения характера роста числа ПЦР-тестов количество выявленных больных в Украине на конец августа 2020 года достигнет примерно 110−115 тыс., — прогнозируют ученые.

Напомним, коронавирусом в Украине с начала эпидемии заразились 73 тыс. 158 человек. За последние сутки коронавирусную инфекцию COVID-19 подхватили 990 человек. Общее число жертв болезни составляет 1 тыс. 738 человек. Коронавирус уже преодолели 39 тыс. 876 больных.