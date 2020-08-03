В Одесской мэрии – вспышка коронавируса, фото: Gandul

https://racurs.ua/n141986-koronavirus-obnarujili-u-zamestiteley-mera-odessy.html

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Вспышка коронавируса произошла в одесской мэрии. Коронавирусную болезнь COVID-19 обнаружили у заместителей мэра Одессы Геннадия Труханова.

Утром стало известно об обнаружении коронавируса у исполняющего обязанности заместителя мэра города Дмитрия Жемана. Он лечится дома, сообщает издание «Думская».

Еще двое заместителей мэра — Павел Вугельман и Светлана Бедрега — сдали тесты и ушли на самоизоляцию. Впоследствии диагноз COVID-19 подтвердился и у Вугельмана. Бедрега в настоящее время ожидает результаты своего теста.

В то же время народный депутат из «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале сообщил об обнаружении коронавируса у трех из пяти заместителей мэра Одессы. Фамилий народный избранник не указал.

Напомним, ученые рассказали, когда в Украине следует ожидать появления коллективного иммунитета от коронавируса.