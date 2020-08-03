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Погода в Украине. Фото: Politeka

Настоящее солнечное лето придет в Украину — погода 4 августа (КАРТА)

3 авг 2020, 15:53
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Погода в Украине 4 августа будет теплой и солнечной. В западных областях страны дневная температура поднимется до 30°, а ночью столбики термометров опустятся до 15°. В южных областях дневная температура составит 28−30°. В центре страны днем воздух прогреется до 27−29°.

Холоднее всего будет в Виннице, Чернигове, Сумах, Полтаве и Одессе. Днем температура воздуха в этих регионах составит 25−28°, сообщает Гидрометцентр.

Погода в Украине на 4 августа. Карта: Гидрометцентр

Погода в Киеве 4 августа будет теплой и сухой. Столбики термометров ночью опустятся до 13−15°, днем — поднимутся до 27−29°. Ветер юго-восточный, 5−10 м/с.

Погода во Львове ночью будет солнечной и теплой. Ночью температура воздуха составит 13−15°, днем — 28−30°. Ветер юго-восточный, 5−10 м/с.

Погода в Одессе будет теплой и без осадков. Ночью термометры покажут 15−17°, днем — 26−28°. Ветер юго-восточный, 5−10 м/с.

Погода в Днепре 4 августа будет теплой и солнечной. Температура воздуха ночью опустится до 12−14°, днем — поднимется до 28−30°. Ветер юго-восточный, 5−10 м/с.

Погода в Харькове будет теплой и сухой. Ночью синоптики прогнозируют температуру воздуха 12−14°, днем — 27−29°. Ветер восточный, 5−10 м/с.

Погода на Закарпатье 4 августа будет теплой и без осадков. Ночью температура составит 13−15°, днем ​​воздух прогреется до 28−30°. Ветер юго-восточный, 5−10 м/с.


Геомагнитная активность. Скриншот: Gismeteo

Геомагнитная обстановка в Киеве 4 августа будет спокойной. Лишь ночью ожидаются незначительные возмущения магнитного поля.

Источник: Ракурс


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