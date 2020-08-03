Crew Dragon привез с МКС исторический американский флаг

Американский флаг забрали с МКС

https://racurs.ua/n141991-crew-dragon-privez-s-mks-istoricheskiy-amerikanskiy-flag.html

Ракурс

Экипаж американского космического корабля Crew Dragon, созданного компанией Илона Маска SpaceX, привез с Международной космической станции (МКС) флаг США, оставленный там еще в 2011 году.

Этот флаг должен был забрать следующий космический корабль, который запустят с территории США, сообщает издание Business Insider.

Флаг оставил на МКС экипаж последнего космического челнока NASA по программе «Спейс Шаттл» — «Атлантиса». С тех пор США для отправки людей в космос использовало российские космические корабли.

Crew Dragon отправился на МКС 30 мая. На его борту было двое опытных астронавтов — 49-летний Боб Бенкен и 53-летний Дуглас Херли. Последний был в составе миссии «Атлантиса», которая привезла на МКС этот флаг в 2011 году.

В Твиттере SpaceX тогда появилось сообщение, что компания вступает в борьбу за этот флаг. Маск после успешной отправки Crew Dragon на МКС в мае 2020 напомнил об этом твите.

Crew Dragon с астронавтами успешно вернулся на Землю 2 августа.

Напомним, президент США Дональд Трамп отреагировал на возвращение американских астронавтов с МКС на Crew Dragon.