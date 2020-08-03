Киевского террориста могут бросить за решетку на 10 лет

Теракт в Киеве. Фото: РБК-Украина

https://racurs.ua/n141992-kievskogo-terrorista-mogut-brosit-za-reshetku-na-10-let.html

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Теракт в Киеве, который произошел сегодня, 3 августа, пытался совершить гражданин Узбекистана Сухроб Каримов в одном из отделений «Универсалбанка». Прокуратура города Киева начала уголовное производство по факту теракта.

Мужчина задержан, а заложник освобожден. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.

Сообщается, что уголовное производство начали по факту террористического акта в Киеве (ст. 258 УК Украины). Досудебное расследование в уголовном производстве поручено следователям Главного управления Службы безопасности Украины (СБУ) в г. Киеве и Киевской области.

По данным следствия, примерно в 12.20 в помещение банка «Универсалбанк», расположенного в бизнес-центре по ул. Богдана Хмельницкого, зашел неизвестный мужчина с двумя сумками и сообщил, что в них находится взрывчатка.

Персонал и посетители были эвакуированы. Внутри помещения кроме гражданина Узбекистана, который угрожал взрывом, находилась сотрудница банка.

Мужчину задержали во время спецоперации, которой руководила СБУ. Сообщается, что киевский террорист Сухроб Каримов был задержан в прямом эфире, где он провозглашал требования.

Перед штурмом террорист успел высказать несколько тезисов своего обращения в прямой трансляции. Теперь мужчине грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

Напомним, ранее мы сообщали, что киевского террориста задержали силовики после штурма банка.