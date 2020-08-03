Референдум про особливий статус Донбасу прокоментував Стефанчук

Руслан Стефанчук. Фото: УНІАН

https://racurs.ua/ua/n142005-referendum-pro-osoblyvyy-status-donbasu-prokomentuvav-stefanchuk.html

Ракурс

Питання про надання Донбасу особливого статусу може бути винесено на всеукраїнський референдум.

Таку точку зору висловив перший заступник спікера Верховної Ради, представник президента в парламенті Руслан Стефанчук в інтерв’ю журналу «Фокус».

На питання щодо можливості винесення на референдум питання про надання особливого статусу Донбасу або Криму Стефанчук відповів, що на референдум може бути винесено будь-яке питання, яке побажає український народ.

На референдум неможна виносити питання, які спрямовані на ліквідацію незалежності України, порушення суверенітету і територіальної цілісності країни, а також розпалювання національної, міжетнічної, расової та релігійної ворожнечі. Також на референдумі не розглядаються питання, що стосуються податків, амністії, органів правопорядку та суду.

Тобто мови про відділення територій йти не може. Важливо розуміти: на референдум виноситься тільки одне питання, його формулювання повинно бути чітким, а відповідь — або «так», або «ні», без варіантів, — додав Стефанчук.

Перший заступник спікера парламенту також уточнив, що ст. 73 Конституції України передбачає можливість винесення на референдум питання про зміну територіальної цілісності України, але зміну територій лише на розширення.

Також Стефанчук зазначив, що в Україні відмовилися від поняття «консультативні референдуми», тому що будь-який референдум обходиться занадто дорого, близько 2 млрд грн. Щоб проводити консультації з народом, досить соціологічних опитувань. Уряд створив формулу, яка передбачає, що рішення народу, прийняте на референдумі, є обов’язковим для виконання органами державної влади.

Як раніше писав «Ракурс», Стефанчук заявляв, що всеукраїнський референдум може відбутися за певних умов. Основні критерії для його проведення передбачені Конституцією України. Передбачається участь у референдумі 3 млн громадян і залучення не менш як двох третин областей.