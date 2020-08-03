Влада втрачає контроль над ситуацією в країні, заявляють у Порошенка. Фото: cripo.com.ua

https://racurs.ua/ua/n142004-vlada-vtrachaie-kontrol-nad-sytuaciieu-v-krayini-zayavlyaut-u-poroshenka.html

Ракурс

Влада України втрачає контроль над ситуацією в країні. Про це свідчать заяви місцевих органів самоврядування, які відмовляються виконувати рішення Києва щодо посилення карантинних обмежень.

Таку точку зору висловила нардеп із партії Петра Порошенка «Європейська солідарність» Яна Зінкевич у Facebook.

Зінкевич вважає, що ситуація в країні вимагає негайного проведення позачергової сесії парламенту для прийняття термінових антикризових заходів.

Демарші Луцької та Тернопільскої міських рад, а також шокуюча щоденна статистика захворювань на COVID-19 — це свідчення того, що влада втратила контроль. Спочатку за епідеміологічною ситуацією, а тепер і політичною, — заявила Зінкевич.

На думку нардепа, вже стало зрозуміло, що «карантин був лише формальністю і нічого спільного зі справжньою боротьбою з небезпекою він не має".

Безвідповідальність влади, відсутність термінових кроків із боротьби з пандемією наражають країну на ризик повторення жорсткого карантину із ще більш драматичними наслідками для економіки і великим негативним впливом на фінансове становище людей. Тож діяти слід негайно, — додала Зінкевич.

Також нардеп нагадала, що її політична сила виступає за прийняття законів, які передбачають страхування лікарів на випадок захворювання на COVID-19.

Крім того, Зінкевич заявляє, що Кабмін і Офіс президента повинні відзвітувати про використання коштів, виділених у спеціальний коронавірусний фонд.

Нардеп вважає, що без конкретних і прозорих дій центральної влади регіони і надалі будуть безконтрольно відходити від чіткої вертикалі, не розуміючи кроків влади.

Як раніше писав «Ракурс», депутати міськради Луцька вважають, що місто безпідставно віднесено до «червоної» зони і звернулися до президента України та Верховної Ради з проханням скасувати посилення карантинних обмежень в обласному центрі.