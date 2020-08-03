Виключити Луцьк із «червоної» зони попросила мерія міста у Зеленського. Фото: Depo.ua

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Ракурс

Карантин в Україні передбачає поділ регіонів на «зелену», «жовту», «помаранчеву» та «червону» зону в залежності від епідеміологічної ситуації у тій чи іншій області або місті. Депутати міськради Луцька вважають, що місто безпідставно віднесено до «червоної» зони і звернулися до президента України Володимира Зеленського та Верховної Ради з проханням скасувати посилення карантинних обмежень в обласному центрі.

Сьогодні, 3 серпня, депутати підтримали звернення до керівництва України щодо «скасування безпідставно введеного „червоного“ рівня епідемічної небезпеки в Луцьку», повідомляє прес-служба Луцької міськради.

У зверненні депутати вимагають скасувати рішення Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 31 липня 2020 року щодо віднесення міста Луцька до «червоної» зони.

Також у зверненні депутати просять скасувати постанову Кабміну № 641 від 22 липня про нові правила адаптивного карантину.

Депутати проаналізували дані про захворюваність на COVID-19 і дійшли висновку, що у сусідніх обласних центрах загальна кількість хворих за весь період епідемії, а також кількість нових випадків захворювання за останній тиждень більше, ніж у Луцьку.

Однак, попри це саме Луцьк потрапив до списку міст із «червоним» рівнем епідемічної небезпеки. Якщо громадський транспорт буде зупинено, то десятки тисяч жителів міста не зможуть дістатися до роботи. Мало того, через закриття величезної кількості закладів тисячі жителів залишаться без роботи та засобів до існування, заявляють депутати.

Влада Луцька відзначає, що підприємства і підприємці зазнають істотних збитків, а місцевий бюджет недоотримає значну частину надходжень.

Як раніше писав «Ракурс», у Волинській області поліція із 4 липня почне штрафувати порушників карантину. Адміністративні протоколи складатимуть на особливо злісних порушників.