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Ракурс
Исключить Луцк из «красной» зоны попросила мэрия города у Зеленского. Фото: Depo.ua

Исключить Луцк из «красной» зоны попросила мэрия города у Зеленского

3 авг 2020, 17:23
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Карантин в Украине предполагает разделение регионов на «зеленую», «желтую», «оранжевую» и «красную» зону в зависимости от эпидемиологической ситуации в той или иной области или городе. Депутаты горсовет Луцка считают, что город безосновательно отнесен к «красной» зоне и обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому и Верховной Раде с просьбой отменить усиление карантинных ограничений в областном центре.

Сегодня, 3 августа, депутаты поддержали обращение к руководству Украины относительно «отмены безосновательно введенного „красного“ уровня эпидемической опасности в Луцке», сообщает пресс-служба горсовета Луцка.

В обращении депутаты требуют отменить решение Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций от 31 июля 2020 года по поводу отнесения города Луцка в «красную» зону.

Также в обращении депутаты просят отменить постановление Кабмина № 641 от 22 июля о новых правилах адаптивного карантина.

Депутаты проанализировали данные о заболеваемости COVID-19 и пришли к выводу, что в соседних областных центрах общее количество больных за весь период эпидемии, а также количество новых случаев заболевания за последнюю неделю больше, чем в Луцке.

Однако, несмотря на это, именно Луцк попал в список городов с «красным» уровнем эпидемической опасности. Если общественный транспорт будет остановлен, то десятки тысяч жителей города не смогут добраться до работы. Мало того, из-за закрытия огромного количества заведений тысячи жителей останутся без работы и средств к существованию, заявляют депутаты.


Власти Луцка отмечают, что предприятия и предприниматели понесут существенные убытки, а местный бюджет недополучит значительную часть поступлений.

Как ранее писал «Ракурс», в Волынской области полиция с 4 июля начнет штрафовать нарушителей карантина. Административные протоколы будут составлять на особо злостных нарушителей.

Источник: Ракурс


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