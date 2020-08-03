У ВООЗ засумнівалися в ефективності вакцини від коронавірусу

Вакцина від коронавірусу. Фото: Depositphotos

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Коронавірус у світі продовжує поширюватися, але вакцини від інфекції може не з’явитися.

Наразі кілька вакцин перебувають на фінальному етапі клінічних випробувань, однак їх ефективність ставиться під сумнів. Про це під час брифінгу заявив глава Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебреісус.

За його словами, наразі світ домігся результатів у дослідженні та визначенні методів лікування хворих із серйозними формами коронавірусу. Однак, «срібної кулі» може не з’явитися, заявив він.

Глава ВООЗ вважає, що на даному етапі припинення спалахів інфекції зводиться до основних правил охорони здоров’я та гігієни.

Він назвав усі можливі на сьогодні заходи застережності, а саме:

тестування;

ізоляція;

відстеження та ізоляція контактів;

дотримання фізичної дистанції;

носіння маски;

регулярна дезінфекція рук;

безпечний кашель на відстані від оточуючих.

Раніше у ВООЗ заявили, що пандемія коронавірусу має тенденцію «однієї великої хвилі» й не залежить від сезонних чинників. Також там додали, що коронавірусом перехворіло менш як 10% населення світу.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що походження коронавірусу розслідує ВООЗ, наразі місія в Китаї вже завершена. Голова ВООЗ додав, що досі доказів штучного походження коронавірусу виявлено не було