В ВОЗ усомнились в эффективности вакцины от коронавируса

Вакцина от коронавируса. Фото: Depositphotos

https://racurs.ua/n142003-v-voz-usomnilis-v-effektivnosti-vakciny-ot-koronavirusa.html

Ракурс

Коронавирус в мире продолжает распространяться, но вакцины от инфекции может и не быть.

Сейчас несколько вакцин находятся на финальном этапе клинических испытаний, однако их эффективность ставится под сомнение. Об этом во время брифинга заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус.

По его словам, сейчас мир добился результатов в исследовании и определении методов лечения больных с серьезными формами коронавируса. Однако, «серебряной пули» может не появиться, заявил он.

Глава ВОЗ считает, что на данном этапе контроль за вспышками инфекции сводится к основным правилам здравоохранения и гигиены.

Он назвал все возможные на сегодня меры предосторожности, а именно:

тестирование;

изоляция;

отслеживание и изоляция контактов;

соблюдение физической дистанции;

ношение маски;

регулярная дезинфекция рук;

безопасный кашель на расстоянии от окружающих.

Ранее в ВОЗ заявили, что пандемия коронавируса имеет тенденцию «одной большой волны» и не зависит от сезонных факторов. Также там добавили, что коронавирусом переболело менее 10% населения мира.

Напомним, ранее мы сообщали, что происхождение коронавируса расследует ВОЗ, в настоящее время миссия в Китае уже завершена. Глава ВОЗ добавил, что до сих пор доказательств искусственного происхождения коронавируса обнаружено не было