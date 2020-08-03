Происхождение коронавируса расследует ВОЗ. Фото: КП

https://racurs.ua/n141998-proishojdenie-koronavirusa-rassleduet-voz-missiya-v-kitae-zavershena.html

Ракурс

Происхождение коронавируса является очень скандальным вопросом, ведь пандемия забрала сотни тысяч жизней, а мировой экономике нанесен сокрушительный удар. Всемирная организация здравоохранения завершила свою миссию в Китае, целью которой было установление состоятельности версии об искусственном происхождении коронавируса.

Об этом заявил во время брифинга генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.

Глава ВОЗ добавил, что до сих пор доказательств искусственного происхождения коронавируса обнаружено не было.

Гебреисус сообщил, что передовая группа ВОЗ завершила свою миссию в Китае, а результаты исследований станут фундаментом для дальнейших совместных усилий, направленных на выяснения происхождения COVID-19.

Гебреисус добавил, что результатом работы миссии стало создание экспертами ВОЗ и Китая технического задания для дальнейших исследований и программы работы международной команды во главе с ВОЗ. В эту группу войдут эксперты из Китая и других стран.

Исследования по выявлению потенциального источника ранних случаев COVID-19 начнутся в Ухане. Доказательства и гипотезы, сформированные в рамках этой работы, будут основанием для дальнейших долгосрочных исследований.

Как ранее писал «Ракурс», китайский вирусолог Ли-Мэн Янь, сбежавшая в США, заявила, что китайские власти скрывали правду об эпидемии коронавируса.