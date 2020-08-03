Россия поставляет оружие боевикам на Донбассе, фото: «Вчасно»

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Россия уже седьмой год лет ведет войну на Донбассе, поставляя в регион оружие и военную технику.

Минобороны Украины назвало количество оружия и техники, находящейся на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Соответствующие данные опубликовала пресс-служба ведомства.

Количество вооружения в ОРДЛО:

танков — 480;

боевых бронированных машин — более 900

пушек и гаубиц — около 450;

минометов — около 300

реактивных систем залпового огня — около 210;

средств противовоздушной обороны — около 700;

противотанковых средств — около 450.

Вооружение из России попадает в Украину через неподконтрольную участок границы.

В ведомстве отмечают, что со стороны российских политиков раздаются заявления о поставках оружия на Донбасс в случае получения Украиной военной помощи от США.

Вероятно, речь идет о заявлении главы комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связей с соотечественниками Леонида Калашникова, который в конце июля заявил, что увеличение американской военной помощи Украине до 300 млн дол. якобы дает право России официально начать поставлять оружие на Донбасс.

Если Россия хочет увеличить поставки оружия, то это свидетельствует о прямой вооруженной агрессии и поддержке террористической деятельности на уровне государства, — подчеркивают в Минобороны Украины.

Напомним, в штабе операции Объединенных сил недавно рассказали о потерях, которые боевики на Донбассе получили в июле.