Дело Шеремета. Фото: Facebook

https://racurs.ua/n141996-delo-sheremeta-15-prokurorov-proignorirovali-rassmotrenie-apellyacii-antonenko.html

Ракурс

Андрей Антоненко, подозреваемый в убийстве журналиста Павла Шеремета, стал жертвой «процессуальной диверсии» со стороны прокуроров.

Все 15 прокуроров, которые занимаются делом Шеремета, не явились в суд, где должна была рассматриваться апелляционная жалоба защиты Антоненко. Об этом сообщил адвокат Антоненко Станислав Кулик в Facebook.

Адвокат подозреваемого назвал такие действия со стороны прокуроров «процессуальной диверсией». Сообщается, что это уже не первый перенос заседания апелляционного суда. Следующее заседание должно состояться 12 августа в 12.30.

Павел Шеремет погиб от взрыва 20 июля 2016. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.12 декабря 2019 правоохранители сообщили, что задержали троих подозреваемых в убийстве: врача Юлию Кузьменко, музыканта Андрея Антоненко и военную медсестру Яну Дугар. Все задержанные отрицают свою причастность к преступлению и считают преследование политическим.

Напомним, ранее мы сообщали, что Андрей Антоненко назвал условие для прохождения проверки на «детекторе лжи».