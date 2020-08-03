Справа Шеремета. Фото: Facebook

https://racurs.ua/ua/n141996-sprava-sheremeta-15-prokuroriv-proignoruvaly-rozglyad-apelyaciyi-antonenka.html

Ракурс

Андрій Антоненко, підозрюваний у вбивстві журналіста Павла Шеремета, став жертвою «процесуальної диверсії» із боку прокурорів.

Всі 15 прокурорів, які займаються справою Шеремета, не явилися до суду, де мала розглядатися апеляційна скарга захисту Антоненко. Про це повідомив адвокат Антоненка Станіслав Кулик у Facebook.

Адвокат підозрюваного назвав такі дії з боку прокурорів «процесуальною диверсією». Повідомляється, що це вже не перше перенесення засідання апеляційного суду. Наступне засідання має відбутися 12 серпня о 12.30.

Павло Шеремет загинув від вибуху 20 липня 2016 року. Йому підклали вибухівку під автомобіль.12 грудня 2019 року правоохоронці повідомили, що затримали трьох підозрюваних у вбивстві: лікарку Юлію Кузьменко, музиканта Андрія Антоненка та військову медсестру Яну Дугарь. Усі затримані заперечують свою причетність до злочину та вважають переслідування політичним.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Андрій Антоненко назвав умову для проходження перевірки на «детекторі брехні».